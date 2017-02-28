Якутск, 28 февраля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. На заседании Госсобрания Якутии законопроект «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о кандидатуре прокурора республики» стал причиной долгой полемики депутатов. Казалось бы простое предложение одобрять кандидатуру главы надзорного ведомства тайным голосованием вызвало в региональном парламенте долгие и эмоциональные споры, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект всё же приняли, но только в первом чтении и после долгих уговоров.

Рембрандт. Заговор Клавдия Цивилиса. 1661

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Вносивший документ на рассмотрение депутат, председатель комитета по госстроительству и законодательству Алексей Еремеев сообщил парламентариям, что законопроект разработан в целях установления порядка согласования представления генпрокурора РФ о назначении на должность прокурора Якутии с органами госвласти республики. Проект закона устанавливает порядок рассмотрения кандидатуры руководителя надзорного ведомства, а также сроки его рассмотрения правительством и Госсобранием региона. В случае несогласования создаётся согласительная комиссия, в законопроекте прописан также порядок ей создания и работы, а также процедура повторного внесения кандидатуры, если это потребуется. Имеются все необходимые положительные заключения, в том числе от прокуратуры региона, заверил депутатов Еремеев. Субъекты РФ в большинстве своём приняли аналогичные законы. Кроме того, ещё два года назад право влиять на назначение прокуроров регионам дали изменения в конституции РФ, также убеждали депутатов.

Однако законопроект был встречен противостоянием некоторых парламентариев и представителей администрации и правительства республики. Так, зампредседателя Госсобрания Ольга Балабкина заявила, что законопроект не был одобрен комитетом в том виде, в котором был представлен депутатам, а значит, была нарушена процедура. Алексей Еремеев уведомил её, что за последний вариант законодательного акта члены комитета голосовали онлайн, и всё необходимые правила соблюдены, а с последним вариантом все, кто нужно, ознакомлены. Правовое управление подтвердило, что вопрос рассматривается правомерно.

Однако затем руководитель администрации главы республики Фёдор Борисов заявил, что законопроект затрагивает полномочия главы Якутии. «Нашего заключения, администрации главы и правительства нет по той простой причине, что проект к главе республики не поступал», — аргументировал он необходимость отклонить законопроект.

Депутат Егор Жирков просил всех успокоиться, а «отдельных товарищей просто воздержаться от взаимного пикирования». Он назвал проект весьма лояльным и не вызывающим никакого диссонанса. Вице-спикер регионального парламента Виктор Губарев также недоумевал, почему принятие законодательного акта вызывает у депутатов такое беспокойство. «Госсобрание не покушается на превышение своих властных полномочий и не собирается давить, всё в рамках конституции. Тут нет никакого соперничества», — высказал он мнение.

Но представитель департамента по государственно-правовым вопросам тем не менее акцентировала внимание на том, что в последней редакции законопроект был сформирован только накануне заседания, и настаивала на том, что проект закона о порядке утверждения прокурора нужно направить на заключение главе республики.

Депутат Юрий Гргорьев отмечал, что тайное голосование наиболее демократично, и высказывал мнение, что это будет звонкий закон, который запомнится избирателям. Гаврил Парахин также счёл этот законопроект способом показать себя депутатам в этом созыве и напомнил депутатам, как утверждение прокурора республики проходило в прошлый раз.

«Не завидую следующим депутатам, которые могут попасть в ситуацию, в которой мы с вами были, — вспоминал также этот прошлый раз депутат Василий Власов. — Мне, например, было противно, когда первое голосование было отрицательное, а потом, после проработки представителей партии власти, парламентарии дали добро. У вас, кто на повторном голосовании «за» проголосовал, комок на душе не остался? Поэтому надо этот порядок принять. А не так, что один раз прокатили, а потом проголосовали, да на всю Россию опозорились».

«Вопрос в общем-то рядовой, — приходилось уверять депутатов председателю Госсобрания республики Александру Жиркову. — Вносится на рассмотрение законопроект, который полностью в компетенции парламента республики, но тут вмешался вопрос целесообразности и пошли не совсем мне понятные игры, в которых принимают участие и депутаты, и, к сожалению, администрация главы и правительства республики. Внесено изменение в федеральное законодательство, мы обязаны принять свой закон. Нужно, чтобы у нас была процедура рассмотрения, а мы с кондачка работаем до сегодняшнего дня. Некоторые говорят — зачем ворошить это дело, давайте оставим следующему созыву от греха подальше. Но тут должен быть порядок». В итоге 27 депутатов проголосовали «за», «против» — 21. Законопроект был принят в первом чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года на пленарном заседании Госсобрания Якутии депутаты утвердили кандидатуру Николая Пилипчука в качестве прокурора республики только на открытом голосовании и со второй попытки. На тайном голосовании депутаты не одобрили предложенного Генпрокуратурой руководителя регионального надзорного ведомства. Однако такое решение Николая Пилипчука не устроило руководство фракции партии «Единая Россия» в Госсобрании и главу республики Егора Борисова. «Некрасивая ситуация. Это, наверное, не только народные депутаты, но и все присутствующие почувствовали», — комментировал тогда произошедшее Василий Власов.