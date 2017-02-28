Калуга, 28 февраля, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В настоящее время в Калужской области успешно работают предприятия десяти итальянских компаний, многие калужские фирмы имеют партнеров в Италии, заявил 28 февраля губернатор области Анатолий Артамонов в рамках делового завтрака на тему: «Итальянские инвестиции в Россию: реализация и перспективы» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов выступил на деловом завтраке с итальянскими бизнесменами.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в ходе беседы Анатолий Артамонов отметил, что в области созданы благоприятные условия для инвесторов.

«В прошлом году рост промышленного производства в регионе составил около 9%, а в начале текущего года — более 20%», — уточнил калужский губернатор. Он подчеркнул, что сотрудничество с Италией в экономике, а также в сфере культуры и образования, руководство Калужской области рассматривает как стратегическое.

Анатолий Артамонов пригласил собравшихся в Калужскую область в марте 2017 года на открытие нового итальянского предприятия по производству современных отделочных материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском регионе активно реализуются инвестиционные проекты с участием итальянских компаний: ЗАО «Берлин-Фарма», ООО «Цуегг Руссия» (производство фруктовых полуфабрикатов для пищевой промышленности), ООО «ХТ&Л Фиттинг Рус» (производство автокомпонентов), ООО «ЛАМИНАМ РУС» (производство сверхтонких керамических панелей), «Палладио Дзаннини» (производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции), ООО «Джервази Восток» (производство кузовов для грузовых автомобилей), ООО «СМК», ООО «Меркатор Калуга» в партнерстве с итальянской компанией ООО «Жилетта» (часть международной корпорации Bucher, производство дорожной техники, коммунальной техники и оборудования).