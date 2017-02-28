Лондон, 28 февраля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что неуступчивость правительства Великобритании по вопросу о Brexit может привести ко второму референдуму о независимости Шотландии, сообщает Reuters.

The Laird of Oldham Шотландия и Британия

Стерджен подчеркнула, что голосование по выходу Великобритании из ЕС изменило политическую ситуацию в Шотландии, поэтому ее граждане теперь могут проголосовать за выход из Соединенного королевства.

«Если референдум о независимости все-таки состоится, то ответственность за него падет не на правительство Шотландии, но на правительство Великобритании, часть которого настроена непримиримо», — подчеркнула Стерджен.

«Еще не поздно изменить свой курс, но времени становится все меньше», — добавила она.

Напомним, в 2014 году в Шотландии прошел референдум относительно выхода страны из Соединенного королевства, тогда около 55% граждан проголосовало за то, чтобы остаться в Великобритании. Однако общественные настроения, как утверждают аналитики, изменились после Brexit, поэтому повторный референдум может дать другой результат.

Требование о проведении второго референдума в Шотландии может быть выдвинуто в марте и совпасть с началом выхода Великобритании из ЕС.