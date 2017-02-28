Владимир, 28 февраля, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2016 году составила 95,9%. Об этом на Российском инвестиционном форуме «Сочи 2017» заявила глава региона Светлана Орлова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

По данным губернатора, за три года в регионе было собрано 2,4 млрд рублей. Из них более 2,16 млрд рублей было отправлено на ремонт 1614 домов, в которых живут 169 тысяч человек.

Несмотря на такие показатели, в регионе сохраняется проблема недостаточного качества ремонта.

«Нередко ремонтные работы выполняются компаниями некачественно. И это огромная проблема, ведь деньги — принадлежат гражданам», — цитирует пресс-служба главу региона.

ИА REGNUM напоминает, что во Владимирской области появился реестр квалифицированных подрядчиков, которые могут принимать участие в аукционах на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. Ранее владимирские депутаты также одобрили поправки в региональный закон, согласно которым с подрядчиков, выполняющих капремонт, будут брать задаток. Деньги вернут предприятиям в случае, если к качеству и срокам не будет претензий. Если же претензии будут, то деньги будут использоваться для выплаты штрафов и пени.