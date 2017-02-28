Воронеж, 28 февраля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Новый, шестой энергоблок Нововоронежской АЭС (Воронежская область) сдан в промышленную эксплуатацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в управлении информации и общественных связей АЭС.

Greg Dunlap Атомная электростанция

Приказ о сдаче энергоблока №6 в промышленную эксплуатацию подписал накануне, 27 февраля, генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров на основании полученного разрешения Госкорпорации «Росатом». Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

Блок №6 Нововоронежской АЭС (№1 НВ АЭС-2) является первым энергоблоком с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+».

Строительство двух новых энергоблоков в Нововоронеже началось в 2007 году. Специалисты называют инновационные энергоблоки поколения 3+ полностью соответствующими постфукусимским требованиям МАГАТЭ по безопасности.

5 августа 2016 года энергоблок №6 впервые был включен в единую энергетическую систему страны и начал выработку электроэнергии. За прошедшие месяцы проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и различных эксплуатационных режимах.

Инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС отключился из-за замыкания

Процесс испытаний энергоблока полностью успешно завершен 23 февраля 2017 года 15-суточным комплексным опробованием на 100%-ом уровне мощности, в ходе которого энергоблок подтвердил способность стабильно нести нагрузку в соответствии с проектными параметрами.

К моменту ввода в промышленную эксплуатацию энергоблок №1 НВАЭС-2 уже выработал 1 691 млн кВтч электроэнергии.

Как пояснили в управлении информации, по сравнению с традиционными энергоблоками реактором типа ВВЭР-1000 проект «АЭС-2006», по которому построен первый блок НВАЭС-2, обладает рядом преимуществ, которые существенно повышают его экономические характеристики и безопасность. Электрическая мощность реакторной установки повышена на 20% с 1000 до 1200 МВт, срок службы основного оборудования (корпуса реактора и парогенераторов) увеличен в два раза — с 30 до 60 лет. За счет высокой автоматизации и внедрения новых технологических решений количество персонала уменьшено на 25−30%.

На площадке Нововоронежской АЭС продолжается возведение второго новейшего энергоблока — №7. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году.

Добавим, что в настоящее время в работе, помимо нового блока №6, находятся энергоблоки №4 и №5, запущенные, соответственно, в 1972 и 1980 годах.