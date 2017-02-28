Симферополь, 28 февраля, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Ежегодную международную премию имени Виталия Чуркина за отстаивание интересов Крыма в мире предложил учредить депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин, передаёт RT.

Un.org Виталий Чуркин

Депутат выступил с открытым обращением к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю госсовета Крыма Владимиру Константинову. В послании депутат отметил, что российский дипломат Виталий Чуркин внёс огромный вклад в отстаивании интересов Крыма.

Депутат считает, что нужно увековечить имя Виталия Чуркина — дипломата, патриота, сделавшего огромное дело в борьбе за правду о российском Крыме.

«В связи с этим предлагаю учредить ежегодную международную премию Республики Крым имени Виталия Ивановича Чуркина за отстаивание интересов Крыма в мире», — говорится в обращении депутата.

Кискин предложил присуждать эту премию гражданам России (в том числе и дипломатам, политикам, общественникам) и жителям других стран за отстаивание интересов Крыма в мире. Присуждать премию депутат предложил ежегодно 20 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Чуркин, комментируя высказывание своей американской коллеги Никки Хейли об условии отмены антироссийских санкций, заявил, что жители Крыма вполне определённо выразили свою волю на референдуме, который состоялся в марте 2014 года.

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Напомним, 20 февраля — дата кончины постоянного представителя РФ в ООН Виталия Чуркина. Виталий Иванович скончался в Нью-Йорке (США) от сердечного приступа.

Виталий Чуркин похоронен в Москве. Исполняющим обязанности постпреда в ООН назначен Пётр Ильичёв.

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