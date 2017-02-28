Москва, 28 февраля, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Из-за выявленных ЕСПЧ нарушений президиум Верховного суда РФ в 2016 году отменил 36 приговоров, сообщил глава суда Вячеслав Лебедев.

Уильям Хогарт. Судьи. XVIII век

«В прошлом (2016) году по итогам постановлений ЕСПЧ я внес в президиум 77 представлений, в результате отменены 36 приговоров и 31 постановление, принятое в рамках уголовного судопроизводства», — сказал Лебедев на семинаре-совещании представителей федеральных судов.

При этом основные претензии ЕСПЧ связаны с нарушением разумных сроков рассмотрения дел и нарушением права на справедливое судебное разбирательство.