Махачкала, 28 февраля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В Дагестане полностью сгорела школа. Пожар произошел сегодня, 28 февраля. Сообщение о возгорании в учебном заведении в селении Гениколо Тляратинского района поступило около пяти утра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Спустя час одноэтажное здание школы было полностью уничтожено пожаром. Его площадь составила 370 квадратных метров. Как отметили в спасательном ведомстве, во время пожара никто не пострадал.

Такая же сельская школа сгорела 23 февраля в Хунзахском районе. Пожар в селении Тлайлух случился вечером, около 20:20. Спустя час пожар на площади около 400 кв. м в сборнощитовом одноэтажном здании школы удалось потушить. Пострадавших не было.

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В селе Карамахи (Дагестан) сгорела школа

Боевики сожгли школу в Табасаранском районе Дагестана

Стоит отметить, что ранее пожары в дагестанских школах не раз случались из-за поджогов. Так, в июне 2016 года в огне была полностью уничтожена школа в селе Тететль Шамильского района Дагестана. В пожаре обвинили боевиков, которые, проникнув в школу, связали сторожа и подожгли здание учебного заведения.

В апреле 2016 года сгорела школа в селе Джули Табасаранского района. Одетые в камуфляж и вооруженные автоматами боевики подожгли старое здание сельской школы.