Киев, 22 апреля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций в отношении 13 лиц, объявленных «контрабандистами». Указ №169 опубликован на официальном сайте президента Украины.

Под санкциями оказались граждане Украины: Араик Амирханян, Сеяр Куршутов, Александр Черепинский, Эдуард Кукоба, Олег Доронин, Тигран Мелконян, Владимир Полуситок, Денис Аминев, Сергей Сердюк, Михаил Грибанов, Андрей Попов, Олег Богданов и Юрий Дворак.

Отметим, ранее Зеленский говорил о 12 людях, позже в список попал Араик Амирханян.

Из 95 компаний две зарегистрированы в РФ. Все активы физических и юридических компаний будут заблокированы, запрещены торговые операции и вывод средств за пределы Украины.

Напомним, санкции введены по рекомендации Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов прокомментировал решение Зеленского лишить гражданства трёх человек, также объявленных «контрабандистами». По его мнению, власти Украины посылают определённый сигнал множеству людей, у которых есть не только украинское гражданство.