Мехико, 28 февраля, 2017, 10:53 — ИА Регнум. «Роснефть» стремится расширить свое присутствие латиноамериканских странах. В частности, сейчас компания заканчивает изучать участки на мелководном шельфе Мексики и может побороться за работу на них. Эти участки будут выставлены на торги на условиях соглашения о разделе продукции летом текущего года. Об этом сегодня, 28 февраля, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Lopezdoriga.com Нефтяные месторождения в Мексиканском заливе

В конце июня 2017 года будут разыграны 15 контрактов на условиях соглашения о разделе продукции на участие в Мексиканском заливе. Поэтому уже к концу марта все компании, желающие побороться за эти участки, должны определиться с предоставлением всех необходимых документов, свидетельствуют данные комиссии по углеводородам Мексики.

Ранее только «Лукойл», первая российская нефтяная компания, представляющая интересы частного бизнеса за рубежом, проявлял интерес к Мексике. Некогда «Лукойл» получил половину в операторе проекта Аматитлан, а также по 25% у мексиканской Pemex и канадской Renaissance Oil. Теперь эта компания понемногу сдает позиции: в декабре 2016 года, когда проводился последней тендер, консорциум «Лукойла» и Eni подал заявку на один из блоков, расположенных в глубоководной части Мексиканского залива и проиграл, так как предложил очень низкую цену.

В то же время, как отмечают собеседники издания, хорошо знакомые с ситуацией, работа «Лукойла» в Мексике обходилась не без проблем. Например, существовали систематические трудности с оценкой активов. Также на Аматитлане компания два года теряла деньги, а надежды получить там преференции не оправдались. В свою очередь, представители и «Лукойла», и «Роснефти» отказались давать комментарии по этому поводу.

Что касается деятельности «Роснефти» на Мексиканском заливе, то ранее компания вместе с американской ExxonMobil уже обращала свое внимание на работу здесь. Однако в 2016 году, когда не были обнаружены коммерческие запасы, партнеры отказались участвовать в проектах по разведке на 20 участках. Сегодня тоже существуют высокие риски, а ждать больших запасов на мексиканском шельфе не приходится, пишет газета.

Отмечается, что больше всего «Роснефть», конечно, интересуют глубоководные участки, одна бороться за них компания не может из-за санкций. Работа на сухопутных участках «Роснефть» не интересует. Поэтому сейчас компания изучает мелководье, однако эти участки малоизученны, и работа здесь может отказаться проблематичной, учитывая неоднозначный опыт работы «Лукойла» в Мексиканском заливе.

Как ранее писало ИА REGNUM, «Роснефть» уже имеет проекты в Бразилии, на Кубе и в Венесуэле. Так, в июле прошлого года глава компании Игорь Сечин побывал с рабочей поездкой в Венесуэле и на Кубе, где обсудил ход реализации совместных проектов с местными нефтегазовыми компаниями. По итогам переговоров «Роснефть» и PDVSA в присутствии венесуэльского президента Николаса Мадуро, подписали в Каракасе ряд документов, направленных на расширение стратегического сотрудничества в ключевых сегментах операционной деятельности. Кроме того, российская и венесуэльская компании ведут совместную работу в четырех проектах по нефтедобычи.

Однако сегодня работа «Роснефть» в этой латиноамериканской стране может быть затруднена. Новый оппозиционный парламент Венесуэлы уже поставил под сомнение законность сделки с «Роснефтью». Речь идет о сделке приобретению «Роснефтью» 40% совместного предприятия Petromonagas. Как заявил член Национальной ассамблеи Элиас Мата, комитет по нефти и энергетике изучил вопрос и пришел к выводу о том, что сделка была заключена с нарушением конституции Венесуэлы и должна была получить одобрение от парламента.

Кроме того, в интервью ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорил, что «Роснефть» сильно рисковала, когда входила в Венесуэлу по политическим мотивам. Сейчас в случае смены власти в стране, которая, по мнению аналитика, неизбежна, российская компания моет потерять все свои активы без каких-либо компенсаций.