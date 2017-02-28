Таллин, 28 февраля, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, в центральной Эстонии начались недельные военные учения «Зимний лагерь» (Talvelaager) на центральном полигоне Сил обороны страны с участием более 1700 военнослужащих Эстонии и США. Как сообщили ИА REGNUM в Министерстве обороны Эстонии, в учениях задействованы военнослужащие и призывники Первой пехотной бригады, Разведывательного батальона, Калевского пехотного батальона, Куперьяновского пехотного батальона, службы тыла и подразделения добровольного ополчения Kaitseliit, а также подразделения войск США, расквартированные в Эстонии.

Зимние учения

Учения продлятся до 5 марта, их целью является отработка взаимодействия в условиях зимнего боя. Как отметил командир бригады, полковник Вейко Велло Пальм, «задачи на учениях будут максимально, насколько это возможно, приближены к реальности боя и потребуют от военнослужащих как личных качеств, так и умения действовать сообща с другими военными». Учения делятся на три фазы. На первом этапе (28 февраля — 1 марта) больше внимания будет уделено личным боевым качествам солдат и офицеров. Со 2 марта начнется активная фаза учений: подразделения будут отрабатывать операцию по обороне и атаке, разведке и действиям в тылу. Расширенные выходные упражнения Soodla область упражнения, которые будут присоединяться упражнения в единицах боевой группы обороны Северо-Восток.

Напомним, ранее в рамках подготовки войск США к боевым действиям в зимних условиях, подразделения войск США в Эстонии разучивали ходьбу на лыжах и провели марш-бросок по северо-востоку страны с финишем на границе с Россией в Нарве.