Пермь, 28 февраля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. В Перми 10 марта в Саду камней пройдет митинг студентов за безлимитный проездной. Протестная акция преследует цель по отмене ограничения количества поездок по льготным проездным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в инициативной группе студентов.

Алексей Моргунов. Демонстрация. 1920

«С декабря прошлого (2016) года мы боремся за отмену лимита. Собирали подписи под обращением главе Перми и писали обращения в государственные и общественные структуры. 16 февраля был собран круглый стол, на котором и депутаты, и руководство ОНФ, и перевозчики раскритиковали лимит на поездки по льготному проездному документу. Никому, кроме чиновников из администрации Перми, лимит на поездки не нужен!», — считают студенты.

Напомним, с 1 января 2017 года в Перми ввели электронные проездные для льготников. Ими могут воспользоваться школьники, студенты вузов, учащиеся профессиональных образовательных организаций и пенсионеры. При этом, количество поездок по билету ограничено — не более 90. Введение ограничения вызвало недовольство в студенческих рядах. В декабре 2016 года была создана петиция, которую поддержали несколько тысяч человек. Впоследствии чиновники заявили, что в течение трех месяцев будет проводиться мониторинг. После его анализа может быть принято решение о продаже дифференцированных проездных на разное количество поездок и с разной стоимостью. Так, цена льготного проездного при 120 поездках увеличиться до 1440 рублей.

Студентов не устроило такое предложение. «Мы считаем, что любое ограничение поездок по проездному — это попытка лишить нас льготы», — заявили они.

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