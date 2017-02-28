Тольятти, Самарская область, 28 февраля, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В 2017 году исполняется 40 лет с момента начала производства внедорожника Lada 4×4. АвтоВАЗ готовится приступить к выпуску обновлённой версии легендарного автомобиля, сообщает портал «Колёса.ру».

Randy43 Lada 4×4

По данным издания, производство рестайлинговой Lada 4×4 начнется в апреле. Именно 5 апреля считается днем рождения «Нивы», вероятно, к этой дате будет приурочено начало выпуска и премьерный показ новинки.

Кроме того, отечественный автогигант готовит по случаю юбилея внедорожника серию мероприятий. В частности, на июль запланирована презентация обновлённой версии для клиентов, которая пройдет в дилерских центрах АвтоВАЗа.

Подробности о рестайлинговом внедорожника не раскрываются. По данным источника издания, обновлённую Lada 4×4 представят в эксклюзивной юбилейной спецверсии «40 Anniversary». Автомобиль получит оригинальные дверные карты, обивку сидений и шильдики.

Кроме того, модель выпустят в шести эксклюзивных вариантах цвета. Возможно, что внедорожник оснастят и колёсными дисками нового дизайна.

«Мы подтверждаем, что к юбилею Lada 4×4 будет выпущена специальная версия автомобиля, посвященная 40-летию модели. Однако, её параметры окончательно не утверждены и говорить о деталях пока преждевременно», — пояснили в пресс-службе компании.

Новинку будут выпускать на протяжении 2017 года. Ранее стало известно о том, что в технической части изменения не планируются, однако обновлённый внедорожник получит другие фонари и оформление внутри салона.