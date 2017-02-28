Душанбе, 28 февраля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В обозримом будущем президент РФ Владимир Путин посетит Туркмению, в рамках нынешней поездки в Среднюю Азию это сделать не удалось из-за напряженного графика, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В телефонном разговоре с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, состоявшемся в ходе визита Путина в Таджикистан, глава государства выразил сожаления в связи с тем, что не может посетить Туркмению.

Путин заверил Бердымухамедова в том, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе, подчеркнули в Кремле. В связи с этим помощникам президентов и соответствующим ведомствам будут даны поручения о подготовке визита.

Днем ранее в Душанбе состоялась встреча глав России и Таджикистана. По итогам переговоров в присутствии Владимира Путина и Эмомали Рахмона подписаны шесть новых документов, в том числе по сотрудничеству в вопросах труда и занятости населения, а также использованию атомной энергии в мирных целях.

В ходе нынешней поездки в Среднюю Азию Путин уже посетил Казахстан и Таджикистан, 28 февраля вечером он прибудет в Киргизию.