Пензенская область, 28 февраля, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего возбуждено в Пензенской области. Труп десятилетнего ребёнка был обнаружен в городе Сурске, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 27 февраля текущего года около магазина, расположенного по ул. Полевая в городе Сурске Пензенской области, обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по части 2 (пункт «в») статьи 105 УК России — убийство несовершеннолетнего. Расследование этого преступления взято руководителем следственного управления под личный контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры Пензенской области, в минувшем году выявлено 660 нарушений законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму.

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