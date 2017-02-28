Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2017, 10:07 — ИА Регнум.



Fc-rostov.ru Болельщики «Ростова»

Матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА вызвал у ростовских футбольных фанатов настоящий ажиотаж. Но пресс-служба жёлто-синих предостерегает: «Билеты в продажу на матч с «МЮ» ещё не поступили», передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Болельщики «Ростова» с нетерпением ждут день, когда на поле стадиона «Олимп-2» выйдут их любимые игроки и футболисты «Манчестер Юнайтед», а потому уже сейчас готовы раскошелиться и выложить приличную сумму за билеты. Этим уже воспользовались мошенники и на различных интернет-порталах предлагают квитки за баснословную стоимость.

Футбольный клуб настоятельно просит болельщиков не пользоваться услугами сторонних сайтов по покупке билетов и ждать информацию о старте продаж на официальном сайте жёлто-синих.

Напомним, предстоящего соперника тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко назвал «самым сильным, который мог достаться». Но, тем не менее, команда будет готовиться, сражаться и показывать англичанам характер. «Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», — отметил Кириченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на ростовском стадионе «Олимп-2» игра состоится 9 марта. Ответное противостояние жёлто-синих и «красных дьяволов» состоится в Англии 16 марта.