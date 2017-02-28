Тампа, США, 28 февраля, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Тампа Бэй Лайтнинг» на своей площадке переиграл «Оттаву Сенаторз». Встреча, прошедшая 27 февраля в Тампе, завершилась со счетом 5:1.

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Героем встречи стал российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший хет-трик.

После шестидесяти одного матча в чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» пока занимает одиннадцатое место на «Востоке», имея в активе 64 очка. Клуб «Оттава Сенаторз», набравший 72 балла, находится на шестой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0).

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