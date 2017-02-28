Астрахань, 28 февраля, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Жители и гости Астраханской области смогут увидеть чувства детей, переживших войну в Донбассе. Эмоции и восприятие мира отражены на полотнах, которые будут представлены в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» Астраханского кремля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного министерства культуры 28 февраля, выставка «Война и мир глазами детей Донбасса» начнет работу уже сегодня и будет открыта до конца марта.

Minkult.astrobl.ru Картины юных художников ДНР

Всего в экспозиции более 50 картин, выполненных учащимися школ искусств, художественных училищ Донецкой Народной Республики. Работы юных художников повествуют о существовании в условиях войны и о жизни, которая вопреки всему продолжается. Среди них — «Возглас о помощи», «Служба спасения», «Тишина», «Возвращайтесь живыми», «Краски природы». Ключевой можно назвать картину учащегося художественной школы Донецка Евгения Кузьмина. На ней изображён образ борца со злом и заступника человечества — Архангел Михаил.

«Экспозиция представляет произведения, выполненные воспитанниками школ искусств для патриотических конкурсов, где отражены события военного периода, и дипломные работы выпускников художественных училищ — пейзажи, этнозарисовки, натюрморты», — отметила глава делегации работников культуры Донецкой Народной Республики Анна Янопуло.

Выставка уже экспонировалась в январе этого года в Симферополе, в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. Франко. Астрахань стала вторым городом в России, где будет представлена выставка юных художников ДНР.

Напомним, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской областей выступили против государственного переворота в Киеве. На этих территориях были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. На сегодня они остаются непризнанными. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

Киев не намерен отказываться от этих территорий и строит планы по возврату Крыма и Донбасса. Как на днях глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что «конкретный план» уже есть.