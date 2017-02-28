Пекин, 28 февраля, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд Гуанчжоу приступил к слушаниям дела бывшего генерального директора государственной корпорации China Group Resources Сун Линя, обвиняемого в коррупции, уклонении от уплаты налогов и присвоении государственного имущества.

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В ходе следствия было установлено, что Сун Линь в период с 2004 по 2013 гг. получил взятки на общую сумму в 9,74 млн юаней ($1,42 млн). Кроме того, по данным гособвинения, в период с 2005 по 2012 г. экс-чиновник принял более 23,36 млн юаней в обмен на помощь частным лицам и компаниям в осуществлении проектов, продвижении по службе, пишет «Чжунго жибао».

Суд прошел в открытом режиме. На судебном процессе присутствовали более 80 человек, в том числе журналисты, общественные деятели и представители власти.

Сун Линь признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Оглашение приговора состоится позднее.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Центральной комиссии КПК по проверке трудовой дисциплины, еще 2 беглых коррупционера предстали перед судом спустя 5 лет после возбуждения уголовных дел.