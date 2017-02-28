Москва, 28 февраля, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Состояние известного российского актера Николая Караченцова, который попал в серьезное ДТП в Подмосковье, не вызывает опасений у врачей, его переведут в одну из больниц Москвы, сообщает «Первый канал».

Anatoly Lomohov Николай Караченцов

Как сообщили в театре «Ленком», в штате которого находится актер, он получил травмы. ДТП произошло недалеко от дачи Караченцова — машина, в которой находился артист, столкнулась с «ГАЗелью». По предварительным данным, водитель грузовика мог не заметить выехавшую на перекресток машину.

Находившиеся в машине подруга жены Караченцова и медсестра госпитализированы с ушибами и порезами. Сын актера Андрей уточнил, что у Николая Караченцова может быть сотрясение мозга — он сильно ушиб голову.

Авария произошла ровно через 12 лет после того, как Караченцов получил тяжелые травмы в ДТП на Мичуринском проспекте. Он до сих пор от них не оправился и не может вернуться на сцену.