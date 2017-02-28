Наро-Фоминск, Московская область, 28 февраля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Три человека задержаны в Московской области по подозрению в мошенничестве в особе крупном размере (сумма 3,6 миллионов рублей), сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сегодня, 28 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

«Установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками одной из компаний по оптовой продаже кофе, заключили фиктивные договора на поставку продукции и получили от 59-летнего жителя г. Москвы более 3,6 миллионов рублей якобы за поставку 5 тонн кофе, однако свои обязательства не выполнили», — сказала Петрова.

Уточняется, что задержанные — мужчины в возрасте от 48 до 55 лет. Избрана мера пресечения — заключение под стражу.

При задержании один из подозреваемых заявил, что не понимает, за что его арестовали.

В квартирах, в которых проживают арестованные, проведён обыск: обнаружены карточки на фиктивные имена. Также изъяты блокноты с записями, мобильные телефоны, планшеты, сим-карты.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело (статья 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

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