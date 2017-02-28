В Подмосковье задержали группу мошенников, не поставивших 5 тонн кофе
Наро-Фоминск, Московская область, 28 февраля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Три человека задержаны в Московской области по подозрению в мошенничестве в особе крупном размере (сумма 3,6 миллионов рублей), сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сегодня, 28 февраля.
«Установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками одной из компаний по оптовой продаже кофе, заключили фиктивные договора на поставку продукции и получили от 59-летнего жителя г. Москвы более 3,6 миллионов рублей якобы за поставку 5 тонн кофе, однако свои обязательства не выполнили», — сказала Петрова.
Уточняется, что задержанные — мужчины в возрасте от 48 до 55 лет. Избрана мера пресечения — заключение под стражу.
При задержании один из подозреваемых заявил, что не понимает, за что его арестовали.
В квартирах, в которых проживают арестованные, проведён обыск: обнаружены карточки на фиктивные имена. Также изъяты блокноты с записями, мобильные телефоны, планшеты, сим-карты.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело (статья 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
Читайте также: В 2016 году мошенники украли с карт граждан РФ более 1 млрд рублей — ЦБ РФ