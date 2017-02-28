Москва, 28 февраля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Рубль укрепился против основных конкурентов. На стороне российской валюты сыграл пик налоговых платежей — накануне завершались расчеты по НДПИ, НДС и акцизам, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В противовес этому фактору поддержки сыграли неуверенные поползновения барреля Brent к отметке 57. Натолкнувшись на психологический уровень, котировки вернулись на исходные позиции. В сырьевом сегменте присутствует оптимизм по поводу исполнения обязательств ОПЕК, но в качестве сдерживающей силы по-прежнему выступает повышенная активность сланцевых компаний США», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 28 февраля, уплачивается налог на прибыль, однако этот фактор уже практически ушел со сцены и вряд ли окажет заметное воздействие на динамику рубля. В центре внимания будет поведение доллара на международном рынке форекс. В ожидании выступления президента США Дональда Трампа гроки могут активизировать покупки доллара. В этом случае пара может вернуться за пределы локального психологического сопротивления 58 рублей с целью на 58,40 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар подорожал к рублю на 46,09 копейки и составил 57,9371 рубля. Курс евро вырос на 80,34 копейки — до 61,2569 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 61,5 копейки — до 59,431 рубля.