Йошкар-Ола, 28 февраля, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле назначен новый руководитель регионального отделения Фонда социального страхования России по Марий Эл, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда. Региональное отделение возглавил Александр Щитов, в разные годы работавший в наркополиции Чувашии, Татарии и Марий Эл.

Pfo.gov.ru Представление Александра Щитова в должности руководителя Фонда социального страхования России по Республике Марий Эл

Вновь назначенного руководителя представил 27 февраля заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов. Он отметил, что Александр Щитов обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами для выполнения поставленных государственных задач. В релизе отмечается, что, «несмотря на позицию главы республики» Леонида Маркелова, кандидатура была поддержана федеральным руководством Фонда социального страхования и аппаратом приволжского полпреда.

«Александр Андреевич назначен приказом председателя Фонда социального страхования России без согласования с руководством республики. Как вы видите, данное обстоятельство не стало препятствием, новый руководитель регионального отделения назначен. Александр Щитов четыре года проработал в должности начальника Управления ФСКН России по Республике Марий Эл и детально владеет обстановкой. В этой связи аргументы руководителя региона о том, что представляемый к назначению на этапе согласования не владел ситуацией, приняты не были. Дополнительной аргументации также представлено не было, поэтому доводы главы республики признаны неубедительными», — цитируют в релизе слова Алексея Сухова.

В полпредстве напоминают, что ранее аналогичная ситуация в регионе сложилась вокруг назначения руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл Кирилла Князева (назначен 1 ноября 2016 года), когда его кандидатуру не поддержал глава региона. Несмотря на это, Минфин России настоял на своём и сделал кадровое назначение вопреки мнению Леонида Маркелова.

Справка ИА REGNUM. Александр Андреевич Щитов родился в 1962 году в п. Дарурс Красноярского края. С 1981 по 1983 гг. проходил военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ. В 1988 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД СССР, начал служебную деятельность следователем Сосновоборского ГОВД Красноярского УВД.

В 1999 году перешёл работать в управление ФСНП по Чувашии, в 2003 году возглавил следственный отдел управления. С 2007 по 2011 годы — заместитель начальника УФСКН по Чувашии — начальник следственного отдела, затем был назначен начальником УФСКН по Татарии. С 2013 по 2016 годы работал начальником УФСКН по Марий Эл. С 27 февраля 2017 года — управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Марий Эл.

В 2012 году присвоено очередное звание генерал-майор полиции. Награжден медалями «За отличие в службе в органах наркоконтроля» III степени, «За отличие в службе в органах наркоконтроля» II степени.

Женат, воспитывает троих детей.