Москва, 28 февраля, 2017, 09:48 — ИА Регнум. По итогам 2016 г. доля российской компании «Газпром» на рынке Европы выросла с 31% до 34%. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев в ходе Дня инвестора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«В прошлом году мы («Газпром») поставили в Европу 179,3 млрд кубометров, на 12,5% больше чем годом ранее, — говорит он. — Наша доля на европейском рынке выросла до 34%».

Медведев подчеркнул, что Европейский союз был, есть и останется приоритетным рынком для «Газпрома».

Ранее зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что цены на российское голубое топливо для стран ЕС в 2017 году могут составить $180-$190 за одну тысячу кубометров.

«Диапазон цен в 2017 г. будет составлять $180-$190 за тысячу куб», — сказал он.

Читайте также: «Газпром» назвал цену на газ для ЕС в 2017 году

Читайте также: Поставки газа в ЕС выросли в январе на 20% — «Газпром»