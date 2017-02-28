Псков, 28 февраля, 2017, 09:47 — ИА Регнум. В Псковской области 85% детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в 2016 году 359 детей-сирот обрели родителей.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«Это хороший рывок. Практически каждый день один ребенок находил семью. Но осталось еще 340 детей, которые по-прежнему ждут своих родителей. Нам есть над чем работать», — подчеркнул губернатор региона Андрей Турчак на традиционном приёме семей, принявших на воспитание детей-сирот 27 февраля.

На празднике дети рассказывали истории своих семей и демонстрировали таланты: читали стихи, пели песни и танцевали, здесь же были подведены итоги областного фотоконкурса.

По данным псковского управления социальной защиты, региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в госучреждениях, в прошлом году сократился на рекордные 26%.

Всего в регионе более 2,4 тыс. детей-сирот стоят на учете в органах опеки, из них 85% находятся на семейном воспитании. Ещё восемь лет назад этот показатель составлял только 36%.

Большая часть усыновленных детей остаётся на территории Псковской области, но география усыновлений псковских детей-сирот очень обширна, вплоть до Сахалина. Чаще остальных в органы опеки региона обращаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день в «листе ожидания», чтобы взять ребенка на воспитание в свою семью, находятся 96 человек.

Для будущих родителей и опекунов в региональном бюджете предусмотрены меры социальной поддержки. Например, усыновители получают ежегодную выплату в 100 тысяч рублей в течение пяти лет, опекуны и попечители — ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9−11 тысяч рублей, а для приемных семей, помимо пособия, предусмотрено вознаграждение за труд.