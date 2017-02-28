Москва, 28 февраля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. В Москве следователи проводят проверку обстоятельств смерти пятилетнего ребенка, которого не госпитализировали врачи скорой помощи за день до смерти, сообщает Life.

Uralinform.ru Детская кроватка

По данным издания, ребенок скончался от обострения при ротавирусной инфекции. Симптомы заболевания проявились у пятилетнего мальчика 14 февраля, ему были назначены антибиотики.

Родители 23 февраля вызвали скорую помощь — у ребенка поднялась температура — однако медики не нашли оснований для госпитализации. Утром 25 февраля родители нашли его мертвым в кроватке.

Экстренно приехавшие врачи не смогли его реанимировать. По данному факту СКР проводит проверку в отношении сотрудников скорой помощи.