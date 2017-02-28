Владикавказ, 28 февраля, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Два жителя Северной Осетии привлечены к ответственности за ложный вызов бригады скорой помощи. Подвыпившие граждане вызвали медиков к котенку.

INKIE Котенок

Как сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе МВД по региону, этот нелепый случай произошел на днях. В отделение скорой помощи позвонил неизвестный и сообщил о дорожно-транспортном происшествии, в котором есть пострадавший. Подъехав к месту происшествия, врачи скорой встретили двух нетрезвых граждан, которые, показав на сбитого ими котенка, попросили помочь ему.

С заявлением на «юмористов» обратился в полицию главный врач республиканской скорой помощи. Нетрезвый «гуманизм» мог обернуться трагедией для кого-то, кто в эту минуту нуждался в неотложной медицинской помощи.

Шутников доставили в отдел МВД, где они раскаялись в содеянном. За ложный вызов им выписан штраф в размере одной тысячи рублей. Как отмечает пресс-служба МВД, котенок в ДТП серьезно не пострадал и позже сбежал с места происшествия.

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