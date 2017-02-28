Великий Новгород, 28 февраля, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Крупный новгородский ритейлер ООО «Ритек», владеющий сетью магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт», закрывает все магазины в пяти областях — Новгородской, Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской. Как сообщается на странице торговой сети в ВКонтакте, «компания полностью прекращает свою работу в связи с тяжёлой финансовой ситуацией».

Закрыто

В комментариях новгородским СМИ в компании информацию подтвердили и заявили, что причиной закрытия бизнеса стало падение покупательского спроса на бытовую технику. В компании принято решение обратиться с иском о банкротстве в арбитражный суд.

Отметим, что у ООО «Ритек» насчитывалось 42 магазина сети «Эксперт» в пяти областях РФ: Новгородской (17 магазинов), Псковской (14), Тверской (9), а также Ленинградской и Вологодской (по одному магазину).

В Великом Новгороде штат сотрудников компании составлял 290 человек, ещё около 200 работали в магазинах сети на территории региона.

Напомним, магазины «Эксперт» появились в Великом Новгороде на месте бывших магазинов сети «Электроника», владелец которых — Андрей Петровский — в 2008 году был объявлен в розыск.