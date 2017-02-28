Вашингтон, 28 февраля, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Национальное космическое агентство США объявило конкурс на лучшее название для семи экзопланет, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Пользователи социальной сети Twitter могут предложить свои варианты, добавив к сообщению хэштег #7Namesfor7NewPlanets.

Nasa.gov Экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды TRAPPIST-1

К настоящему моменту уже поступили предложения назвать планеты в честь гномов из сказки братьев Гримм про Белоснежку: Док, Тихоня, Весельчак, Простак, Чихун, Ворчуни Соня. Звезда TRAPPIST-1 является красным карликом (dwarf), по-английски это слово означает и гнома, поэтому такой вариант является вполне очевидным.

Среди других вариантов — имена героев книг Джоан Роулинг (члены семьи Уизли), произведений Алана Александра Милна о Винни-Пухе, а также «Властелина колец». Некоторые пользователи хотели бы дать небесным телам имена членов семейства Кардашьян или знаменитых учёных, писателей и музыкантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об обнаружении семи планет в системе звезды TRAPPIST-1 представители NASA сообщили 22 февраля на специальной пресс-конференции. Планеты образуют весьма компактную систему и находятся близко к своей звезде, размеры которой значительно меньше Солнца.

Три из семи планет находятся в так называемой «обитаемой зоне» — условия на них могут быть близки к земным, в частности, может присутствовать жидкая вода. Одна из этих планет по размеру схожа с Землей и имеет примерно такой же температурный режим. Планета F имеет орбитальный период 9 земных суток.

Специалисты также полагают, что радиационное излучение от звезды сопоставимо с солнечным и не является губительным. Планетная система, по космическим меркам, молода — ее возраст составляет по меньшей мере 500 млн лет. Атмосферу и состав обнаруженных экзопланет ученые намерены исследовать после запуска космического телескопа Джеймса Уэбба.