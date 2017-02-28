Сеул, 28 февраля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Южной Корее ученые создали технологию на основе системы CRISPR/Cas, которая позволяет вносить мутации в ДНК с точностью до одного нуклеотида. Об этом говорится в статье в журнале Nature Biotechnology.

Knkx.org ДНК

Ученые из Института фундаментальных исследований в Южной Корее модифицировали систему CRISPR/Cas9, соединив белок Cas9 с ферментом цитидиндезаминазой, создав молекулярный комплекс, способный заменить один нуклеотид на другой.

Новая технология была испытана эмбрионах мышей, получились мыши с мутацией либо в генах, кодирующих белок дистрофин, либо в генах тирозиназы, которая участвует в синтезе меланина. Грызуны родились либо альбиносами, либо не синтезировали в мышечных клетках дистрофин.

С помощью этой разработки можно будет лечить тяжелые наследственные заболевания, такие как муковисцидоз, фенилкетонурия или болезнь Хантингтона.