Тамбов, 28 февраля, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Дело в отношении судьи Арбитражного суда Тамбовской области, который обвиняется в получении взятки в крупном размере и покушении на получении взятки в значительном размере, передано в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

По версии следствия, в марте 2016 года судья вынес решение о взыскании со строительной фирмы 8 млн рублей в пользу их конкурентов. Через две недели он договорился с ответчиком о содействии в получении отсрочки. За это он попросил 200 тысяч рублей. После он вынес соответствующее решение, однако на этом не остановился. Он также вынес решение об отказе в обеспечении иска взыскателя. За уже принятое решение судья потребовал дополнительно 100 тысяч рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2016 года глава СКР Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой лишить подозреваемого неприкосновенности. Коллегия удовлетворила просьбу следствия, после чего было возбуждено уголовное дело.