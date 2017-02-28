Пекин, 28 февраля, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 28 февраля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8750, таким образом ЦБ КНР укрепил национальную валюту на 64 базисных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Укрепление юаня, начавшееся в феврале, является ответной реакцией на контролируемую девальвацию юаня, проводимую Пекином в конце 2016 г., когда китайская валюта на протяжении нескольких недель обновляла исторические минимумы 2008 г.

Резкое удешевление юаня, зафиксированное ранее, могло быть вызвано переводом активов третьих стран в другие валюты, пишет «Синьхуа».

Как отмечают независимые эксперты, с помощью данной меры власти КНР стимулировали рост экспорта китайских товаров и услуг — единственного инструмента для поддержания темпов восстановления национальной экономики. В Пекине данную версию отрицали, ссылаясь на то, что скачки юаня вызваны финансовой политикой третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, размещенному на сайте главного финансового регулятора Китая, по состоянию на 27 февраля 2017 г. текущий паритетный курс китайского юаня к доллару США составляет 6,8814, таким образом в первый рабочий день недели национальная валюта КНР ослабла еще на 159 базисных пунктов.