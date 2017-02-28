Москва, 28 февраля, 2017, 09:19 — ИА Регнум.



Cismsochi2017.ru Торжественная церемония закрытия III зимних Всемирных военных игр

В Сочи на стадионе «Ледовый куб» 27 февраля состоялась торжественная церемония закрытия III зимних Всемирных военных играх. Состязания собрали в олимпийской столице более 1000 спортсменов из 26 стран, участников Международного совета военного спорта, сообщили в Минобороны РФ.

Победителями в медальном зачете стали российские военнослужащие, которые завоевали 42 золотых, серебряных и бронзовых наград. Второе место заняли спортсмены из Франции, завоевав 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. На третьем месте сборная Италии с 6 золотыми, 12 серебряными и 5 бронзовыми наградами.

Также в рамках мероприятия, прошла передача знамени CISM делегации из Германии, через 4 года в этой стране состоятся зимние Всемирные военные игры.

Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры проходили с Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. В ходе игр было разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состояла из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Напомним, зимние Всемирные военные игры — это мероприятие, организуемое для спортсменов-военнослужащих один раз в четыре года. С 1995 года проводятся летние Всемирные военные игры, а с 2010 — зимние. За это время проведено 6 летних военных олимпиад и 2 зимние — в 2010 году в Аосте (Италия) и в 2013 году в Анси (Франция). Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 году на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM, состоявшейся 22 мая 2015 года в Кувейте.