Иваново, 28 февраля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Хищение около 216 млн рублей выявлено в Ивановской области — при строительстве учебно-тренировочного центра Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Как установлено прокурорской проверкой, новый учебно-тренировочный центр возводился в рамках федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года». Госконтракт на его строительство был заключен в 2014 году между федеральным казенным учреждением «Управление капитального строительства МЧС России» и ООО «СК Эл-Вент».

Из федерального бюджета на строительство учебно-тренировочного центра было выделено более 246 млн рублей. Однако фактически стоимость выполненных работ составила лишь 30 млн рублей.

«Остальные денежные средства подрядной организацией похищены. Объект до настоящего времени не достроен, федеральному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В настоящее время в отношении руководства компании-подрядчика возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Также проводятся доследственные проверки в отношении тех должностных лиц, которые приняли и оплатили невыполненные работы.

Ивановское пожарно-техническое училище было создано в 1966 году. Сегодня здесь учится 2,5 тыс. курсантов, кадетов, студентов и слушателей очного и заочного обучения. Вуз считается одним из лучших в структуре МЧС России по уровню материально-технической обеспеченности. С 2017 года к Ивановской академии МЧС в виде филиала присоединен Воронежский институт МЧС.