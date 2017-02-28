Лос-Анджелес, США, 28 февраля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Сотрудник компании PricewaterhouseCoopers, которая отвечала за проведение голосования на церемонии «Оскар», отвлекся на Twitter и не подготовил нужную карточку с названием лучшего фильма года для Уоррена Битти, пишет портал TMZ.

Gmx.at Инцидент с неправильно названным фильмом на церемонии вручения премии «Оскар»

Виновником инцидента с неправильно названным фильмом 2016 года стал Брайан Каллинэн. Всю церемонию он «твиттил как сумасшедший», публикуя сообщения и фотографии с церемонии.

Отвлекшись на интернет, он не подготовил конверт для Битти — не убрал оттуда карточку с именем Эммы Стоун, получившей премию за лучшую женскую роль за фильм «Ла-Ла-лэнд», и не положил вместо нее карточку с названием фильма-лауреата — «Лунный свет».

В компании отметили, что причиной произошедшего стал человеческий фактор — Каллинэн передал Битти «не тот конверт». Как только ошибка была замечена, ее сразу исправили. Однако мюзикл «Ла-Ла-лэнд» успел побыть фильмом года пять минут.

При этом в Twitter Каллинэна нет сообщений — он удалил все снимки с церемонии, оставив только фотографию Эммы Стоун.

Как передавало ИА REGNUM, церемония вручения премий американской киноакадемии в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе завершилась недоразумением: Актёр Уоррен Битти, вручавший вместе с Фэй Данауэй премию за лучший фильм 2016 года, объявил победителем картину «Ла-Ла Ленд», тогда как «Оскар» в этой номинации был присуждён фильму «Лунный свет».

Эта ошибка стала не единственной: в документальной нарезке, показанной в рамках 89-й церемонии вручения премии «Оскар» в память о покойных деятелях киноискусства, вместо скончавшегося художника по костюмам Джанет Паттерсон было показано фото ее подруги — австралийского продюсера Джен Чепман, живой и здравствующей.