Оренбург, 28 февраля, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») 28 февраля обратился с открытым письмом к губернатору Юрию Бергу. Эсер предлагает провести открытый конкурс на замещение должности министра здравоохранения Оренбургской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фракции «Справедливая Россия».

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Напомним, экс-глава профильного ведомства 20 февраля заявила о своей отставке из-за состояния здоровья. Губернатор предложил Тамаре Семивеличенко должность своего советника.

Владимир Фролов в письме подверг критике годы руководства Семивеличенко системой здравоохранения. Депутат подчеркнул, что новый министр здравоохранения должен быть опытным специалистом и умелым организатором системы здравоохранения на областном уровне. «Учитывая ситуацию с серьёзными проблемами в руководстве здравоохранения Оренбургской области за последние годы, когда министр большую часть трудового времени отсутствовала на рабочем месте по тем или иным причинам» парламентарий внес ряд предложений. В частности, назначение на должность министра здравоохранения Оренбургской области проводить на конкурсной основе. Разработать положение и порядок проведения открытого, публичного конкурса, предоставив право участия в нем любого гражданина, имеющего высшее медицинское образование, квалификационную категорию или ученую степень по организации здравоохранения и общественному здоровью. Обязать претендентов на должность министра здравоохранения провести теледебаты в эфире в одной из региональных телерадиокомпаний, где они представят свои программы и предложения по развитию системы здравоохранения, ответят на вопросы представителей общественности, депутатов, экспертов. Предложить претендентам добровольно пройти медицинскую комиссию.

Кроме того, Фролов коснулся темы формирования кадрового резерва в местном здравоохранении и назначения главврачей. «С 10 октября 2011 года правительство Оренбургской области направило на обучение управленческих кадров в здравоохранении более 20 человек, как кадровый резерв. Прошло уже более пяти лет, и ни один из них не назначен на должность руководителя медицинского учреждения», — отметил депутат. Относительно назначения на должности главных врачей медицинских учреждений Оренбургской области он предлагает утвердить порядок общественного отбора кандидатов для замещения должности руководителя медицинской организации.

Депутат выразил мнение о недопустимости назначений на должности главных врачей людей, знающих об организации здравоохранения понаслышке. Парламентарий также делает вывод о напрасной трате областных бюджетных средств относительно затрат на обучение так называемого кадрового резерва.

В пример Владимир Фролов привел Ханты-Мансийский автономный округ, где система назначения на должность министра и главных врачей (озвученная им в открытом письме Бергу — ИА REGNUM) внедрена и успешно действует.

«Принятая система позволяет провести полноценный отбор претендентов на занимаемые должности, оценить их уже имеющиеся достижения и квалификацию, исключить протекционизм и угодничество. В результате мы получим квалифицированных управленцев в отрасли, которые смогут устранить имеющиеся упущения в организации деятельности здравоохранения региона и обеспечить полноценную деятельность министерства и учреждений в целом», — сказал Владимир Фролов. При этом он подчеркнул, что вносимые им предложения обсуждены со специалистами системы здравоохранения области и основаны на имеющейся практике работы других регионов России.

Председатель комитета здравоохранения Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Шукурова («Единая Россия») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировала инициативу коллеги по депутатскому корпусу: «Предложенную тему можно обсуждать, но без предубеждений и попыток найти черную кошку в темной комнате. Мы услышали инициативу Фролова. Нужна ли она нам? Готовы изучать наработки других регионов. Готовы к обсуждению, но без личностей!»

Глава профильного комитета подчеркнула, что тема здравоохранения выгодная, потому что близка каждому человеку. «Хочешь поднять проблему, не переходи на личности. Надо быть грамотным политиком. Хочешь улучшить работу исполнительной власти? Так делай это грамотно, политически зрело, не выделяя индивидуально руководителя, говоря о совершенствовании системы исполнительной власти в целом».

Татьяна Шукурова выразила готовность обсуждать инициативу и озвучила сомнения по пункту, который касается теледебатов: «Человек может быть профессионалом, великолепным организатором, менеджером, но в публичных теледебатах может проиграть тому, кто умеет публично выступать». Кроме того, она назвала потенциальную проблему в случае внедрения новой системы. Сейчас правительство формирует губернатор, и он несет персонально ответственность за назначенцев, а с привлечением общественности к формированию системы исполнительной власти лицо, ответственное за проколы министров, окажется под вопросом.