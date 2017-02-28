Вашингтон, 28 февраля, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Администрация США подтверждает информацию о том, что Вашингтон планирует увеличить расходы на оборону на $54 млрд. Об этом, как передает «Эхо Москвы», заявил глава Административно-бюджетного Управления Мик Малвани, добавив, что это будет самое большое увеличение в истории.

Steven Hitchcock Армия США

По его словам, предварительный план бюджета будет представлен Конгрессу до середины марта текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля президент США Дональд Трамп пообещал «историческое» увеличение оборонного бюджета страны во время своей встречи с губернаторами штатов в Белом доме.

«Этот бюджет связан с моим обещанием обеспечить безопасность американцев, — заявил Трамп. — Предстоит историческое увеличение расходов на оборону».

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