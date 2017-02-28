Ярославль, 28 февраля, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля планируют 1 марта на заседании муниципалитета проголосовать за нынешнего и.о. главы города Владимира Слепцова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказало большинство собеседников из депутатского корпуса.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

«Я считаю, как и считал, что для кандидатов имеется слишком много ограничений. Мне кажется, надо было два условия — пассивное избирательное право и гражданство РФ. Для меня из всех кандидатов наиболее предпочтителен Слепцов. Это профессионал, управленец. Процедура будет проведена, и я думаю, что Слепцов станет главой Ярославля», — сказал председатель фракции «Яблоко» Владимир Зубков.

Лидер фракции «Единая Россия» Павел Дыбин также планирует проголосовать за Владимира Слепцова, однако окончательное решение намерен принять после того, как вопрос обсудят на фракции, и после выступлений кандидатов.

«Процедура избрания мэра города идет в штатном режиме, все проходит максимально лояльно, без эксцессов. На сегодняшний день я бы поддержал кандидатуру Владимира Слепцова. Но окончательное решение я конечно приму после выступления кандидатов, вопросов, представления программ. 28 февраля мы обсудим вопрос избрания мэра на фракции, и примем решение», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции «Единая Россия» в городском муниципалитете Павел Дыбин.

Его однопартиец Евгений Баранов также планирует поддержать кандидатуру Слепцова, но отмечает, что является сторонником прямых выборов мэра.

«Я, как и раньше, считаю, что мэра должны выбирать жители города, а не депутаты. Но в сложившейся ситуации, когда мэра избирают депутаты муниципалитета, я приму участие в процедуре голосования. Я буду поддерживать кандидатуру временно исполняющего обязанности мэра города Владимира Слепцова», — заявил депутат Евгений Баранов.

Лидер фракции «Патриоты России» Вера Никольская тоже высказалась за Слепцова.

«Я проголосую за Владимира Слепцова. Больше голосовать не за кого — кандидаты не имеют ни опыта государственной, ни хозяйственной работы, хоть конкурсная комиссия и допустила их до голосования. Слепцова мы уже видели в работе, это более чем достойный кандидат», — поделилась своим мнением председатель фракции «Патриоты России» в муниципалитете Ярославля Вера Никольская.

Председатель фракции «Справедливая Россия» в городском муниципалитете Анатолий Каширин не стал озвучивать фамилию претендента, которому он и его однопартийцы планируют отдать свои голоса. Между тем в последнее время справедливороссы давали положительную оценку деятельности Владимира Слепцова.

«Позиция нашей фракции не изменилась — мы за прямые выборы мэра. Но в сегодняшней ситуации, когда они отменены, мы примем участие в голосовании по избранию главы города муниципалитетом. Потому что в городе должен быть хозяин, и времена врио — времена безответственности — нужно прекращать. Нужен полновластный мэр, который будет выводить город из кризиса. Чью кандидатуру мы поддержим будет объявлено на заседании муниципалитета», — заявил Анатолий Каширин.

Ряд депутатов, которым позвонил корреспондент ИА REGNUM, также отказались до голосования публично озвучивать свою позицию, в том числе лидер фракции «Гражданская платформа» (в настоящее время состоит из одного человека) Ярослав Юдин.

О протестном голосовании заявил лишь член КПРФ Антон Голицын.

«Сегодня многие ярославцы недовольны работой Слепцова и его команды, и их число растет. Тротуары, превратившиеся в каток, давление на малый бизнес со стороны новой городской администрации, коррупционное «банное» дело, траты денег городских предприятий на иллюминацию и дорогие машины вместо ремонта труб и покупки транспорта, перспектива утраты контроля над водоканалом — все это тревожные сигналы, которые невозможно не слышать. Да, есть и позитивные перемены, но о них пусть говорят другие. Оппозиция должна критиковать власть, и я буду голосовать против Слепцова», — сказал депутат Антон Голицын.

Голосование состоится 1 марта в 12.00, за обсуждением и голосованием можно будет наблюдать в прямом эфире — заседания муниципалитета Ярославля транслируются в интернете. Как уже сообщало ИА REGNUM в списке кандидатов 6 человек: временно исполняющий обязанности мэра Владимир Слепцов, экс-депутат муниципалитета, экс-заместитель мэра Дмитрий Донсков, экс-депутат муниципалитета, главный редактор газеты «Вячерний Ярославль» Александр Симон, адвокат Игорь Климов, предприниматель Елена Лешукова и экс-муниципальный служащий Сергей Скорюков.