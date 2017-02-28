Москва, 28 февраля, 2017, 09:10 — ИА Регнум. В январе 2017 года в России численность рабочей силы составила 76,1 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 71,8 млн человек были заняты в экономике и 4,3 млн человек не имели занятия, но активно его искали. Уровень безработицы составил 5,6%, сообщили в Росстате.

Бен Шан. Безработные. 1938

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения 15−72 лет) в январе 2017 г. составил 65,0%.

Численность безработных в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. увеличилась на 185 тыс. человек, или на 4,5%, по сравнению с январем 2016 г. — уменьшилась на 140 тыс. человек или на 3,2%.

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,8 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения.

В конце января 2017 г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете в качестве безработных 897 тыс. человек, что на 0,3% больше по сравнению с декабрем 2016 г. и на 11,8% — меньше по сравнению с январем 2016 года.

Среди безработных доля женщин в январе 2017 г. составила 47,3%, городских жителей — 63,0%, молодежи до 25 лет — 19,8%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 23,1%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (9,1%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,6%). В январе 2017 г. это превышение составило 2 раза.

Самый низкий уровень безработицы отмечен в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе.