Токио, 28 февраля, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что агрессивная политика Центрального банка будет проводится не только для обеспечения инфляции на уровне 2%, но также и для стимулирования экономического роста, сообщает Reuters.

Businesstimes.com.sg Центральный банк Японии

«Я надеюсь, что банк Японии, проводящий политику по достижению 2% уровня инфляции, также сосредоточиться на экономическом росте», — подчеркнул Абэ выступая пред парламентом.

Напомним, курс японской йены снижается на протяжении четырех лет, что стало результатом целенаправленной политики банка Японии. США обвинили Токио в том, что данная политика проводится в целях финансирования государственного долга.

Японская сторона отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что это не является самоцелью.