Москва, 28 февраля, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Поставка Россией гуманитарной помощи на Украину и приём беженцев проводится успешно. Такую оценку дал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью газете «Коммерсантъ».

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"Кроме того, Россия и сама поставляет на Украину гуманитарную помощь, а также принимает беженцев с Украины — и мы считаем, что делает это хорошо», — сказал Гранди.

Гранди дал интервью изданию во время визита в Москву. В российской столице он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МЧС Владимиром Пучковым.

Уточняется, что Гранди более 30 лет занимается проблемой беженцев. По его словам, он всегда пытался добиться от российских властей помощи «в плане работы с людьми, которые контролируют украинский Донбасс».

«Как и в Сирии, мы просим политического влияния. Как и в Сирии, нам необходим доступ на местах, и мы говорим: Россия, пожалуйста, насколько это возможно, окажите давление на Сирию, окажите давление на людей в Донбассе», — сказал он.

Гранди отметил, что был в Донбассе в минувшем ноябре. Он находился там два дня и две ночи: ночь в Донецке и ночь — в Луганске.

«И я своими глазами видел степень разрушения — не такую, как в Сирии, но многие люди потеряли все, что у них было», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля МЧС РФ направило в ДНР и ЛНР очередную, 61-ю по счёту, колонну с гуманитарной помощью. За период с августа 2014 года МЧС РФ доставило в Донбасс в общей сложности более 66 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.

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