Омск, 28 февраля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

Золотые парашюты

Омичей попросили понять чиновников

Вячеславу Двораковскому, который в настоящее время является мэром Омска, будут доплачивать к пенсии 30 тысяч рублей.

Вопрос доплат к пенсиям муниципальных служащих, которые будут начисляться за выслугу лет, прокомментировала директор департамента финансов и контроля мэрии Омска Инна Парыгина. В год на эти цели закладывается 27 млн рублей.

«Эта тема, может быть, для населения больная, но надо понимать, что чиновники любого уровня под тройной лупой находятся: то, что разрешено в других отраслях с точки зрения ведения бизнеса, чиновнику не разрешено, нам разрешено только преподавательскую деятельность вести, есть еще много ограничительных процедур. Мне кажется справедливым, что люди, которые отдали и вложили в этот город большую часть жизни или принимали серьезные политические решения, получат такую выплату, — цитирует Парыгину «Омск-Информ».

По ее словам, специалисты будут получать от 4 до 5 тыс. рублей; руководители структурных подразделений — от 10 до 20 тыс. рублей; высшие чины (например, мэр Вячеслав Двораковский и его предшественники) — по 30 тыс. рублей.

«У нас в городе за постсоветский период не было никакой катастрофы, это в том числе заслуга чиновников», — заявила Инна Парыгина. Уточняется, что для получения таких доплат необходимо иметь 25 лет стажа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с так называемыми «золотыми парашютами» для чиновников борется прокуратура Омской области. Кроме того, Общероссийский народный фронт (ОНФ) ранее попросил проверить обоснованность принятого Омским горсоветом документа о доплатах к пенсиям бывших городских чиновников и депутатов.

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Добавим, по данным Омскстата, в регионе средний размер назначенных пенсий на 1 января 2017 года составлял 11 706,2 рубля и относительно 1 января 2016 года увеличился на 2,9 процента. Реальный размер назначенных пенсий сократился на 1,2 процента.

«Предположительный факт нарушения правил охоты»

Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил провести служебную проверку в отношении директора управления по охране животного мира Виктора Данилова. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Уточняется, что проверку поручено провести «в кратчайшие сроки» министру природных ресурсов и экологии региона. Управление по охране животного мира является бюджетным учреждением Омской области.

«Проверка проводится на основании появившейся в СМИ информации о предположительном факте нарушения правил охоты со стороны чиновника. О результатах расследования губернатор будет проинформирован лично», — говорится в сообщении на портале «Омская губерния».

Добавим, подробности ситуации, по которой проходит проверка, областные власти не озвучили. Однако, как пишет «СуперОмск», некие охотники якобы утверждают, что чиновник ночью был пойман с краснокнижной рысью в Колосовском районе Омской области. При этом официальных подтверждений того, что в сумке была именно рысь, в настоящее время нет.

Виктор Данилов возглавляет Управление с 2012 года.

Убыль населения

В январе 2017 года в Омской области зафиксирована естественная убыль населения. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 февраля, в Омскстате, число умерших превышало число родившихся на 589 человек.

Всего органы ЗАГС региона за этот период зарегистрировали 1852 рождения и 2441 смерть. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 11,1 промилле. Общий коэффициент смертности — 14,6 промилле.

За январь текущего года в Омской области зарегистрировано 669 браков. Оформили развод 630 супружеских пар. В расчете на 1000 жителей области приходилось в среднем по 4 брака и развода.

Напомним, в январе-августе 2016 года в регионе был зарегистрирован естественный прирост населения. Число родившихся превышало число умерших на 305 человек.