Тобольск, Тюменская область, 28 февраля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В Тобольске (Тюменская область) сгорел двухэтажный дом, в котором первые годы своей жизни жил актёр Александр Абдулов. Об этом сообщают местные СМИ.

jonel hanopol Пожар

Как пишут местные жители в социальных сетях, горел второй этаж дома. Пожар произошёл ещё 25 февраля. При этом отметим, что в официальных сводках регионального управления МЧС России пожар на Ленина, 28 не значится. Видимо, это связано с его незначительностью. В доме к моменту пожара уже никто не жил.

Как пишет издание Park72.Ru, в этом доме Александр Абдулов жил с 1953 по 1956 год. На этом доме установлена мемориальная доска его отцу, заслуженному артисту РСФСР Гавриилу Абдулову.

Мнения горожан о пожаре в знаменитом доме разошлись. Одни считают, что его давно пора было снести, а вместо него возвести современный объект, другие же сожалеют об утрате, так как дом был неофициальной туристической достопримечательностью Тобольска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёр Александр Абдулов родился 29 мая 1953 года в Тобольске. Умер он в Москве 3 января 2008 года.