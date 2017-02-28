Лос-Анджелес, США, 28 февраля, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Церемония вручения кинопремии «Оскар», которая прошла в 2017 году в Лос-Анжелесе (США), собрала у экранов менее 33 млн человек, что является худшим показателем для мероприятия с 2008 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«Церемония вручения кинопремии «Оскар» привлекла внимание 32,9 миллионов зрителей», — говорится в сообщении.

Таким образом, в 2017 году количество телезрителей снизилось на 4% по сравнению с церемонией 2016 года, которая собрала аудиторию в 34,4 млн человек.

Как ранее передавало ИА REGNUM, церемония вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе завершилась недоразумением: актер Уоррен Битти, вручавший вместе с Фэй Данауэй премию за лучший фильм 2016 г, объявил победителем картину «Ла-Ла Ленд», тогда как «Оскар» в этой номинации был присужден фильму «Лунный свет».

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