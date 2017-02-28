Сингапур, 28 февраля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил в ходе Дня инвестора «Газпрома» в Сингапуре, что власти Евросоюза могут отказать в разрешении на строительство газопровода «Северный поток-2» только по политическим соображениям.

Gazprom.ru «Северный поток»

Других причин для отказа нет: проект полностью повторяет технологическую схему проекта «Северный поток» со всеми стандартами, которые применялись, сказал Медведев. Проект носит экономический характер и реализуется в интересах европейских потребителей газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — проект газопровода из РФ в Германию. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу.

Отличается составом акционеров подводной части. «Газпрому» будет принадлежать 50% в специально созданной компании Nord Stream-2 AG, европейским компаниям E. On, BASF, Engie, OMV, Shell — по 10% в проекте.

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Эстония, Латвия и Литва изначально выступают против «Северного потока-2». По их мнению, газопровод может нести риски для энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и значительно повлияет на развитие рынка газа и модель транзита газа в регионе, в первую очередь, это касается транзитного маршрута через территорию Украины.

Запустить «Северный поток-2» планируется в 2019 году. Для реализации проекта необходимо еще получить одобрения от Германии, Финляндии и Дании. Получить все необходимые документы Nord Stream 2 AG планирует до конца 2017 года.