Москва, 28 февраля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Цены на нефть растут. Основным фактором поддержки выступают сообщения о снижение добычи в Китае (впервые с 2009 года было зафиксировано падение). Также позитивным для энергоносителя является и факт выполнения соглашения о сокращении добычи в формате ОПЕК+, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Но в то же время в США продолжается рост буровой активности. А это потенциально приведет к увеличению добычи, что может частично нивелировать эффект от действий ОПЕК. Кроме того, если данные от API 28 февраля снова отразят рост запасов, это станет подтверждением перепроизводства и окажет на нефть давление», — пояснила Рогова.

«Таким образом, Brent снова может начать снижение в пределы диапазона от его верхней границы на уровне 57,25. Первичная цель на отметке 56,30», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 28 февраля мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику, поскольку оптимизм трейдеров относительно выполнения договоренностей о сокращении нефтедобычи участниками венских соглашений сохраняется. По состоянию на 08.23 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,35% — до $56,62. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,30% — до $54,21.