Тель-Авив, Израиль, 28 февраля, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Культурные стереотипы, связанные с тем или иным именем, способны влиять на облик лица человека, такую гипотезу выдвинули израильские ученые после серии экспериментов с добровольцами. Статья об исследовании опубликована в Journal of Personality and Social Psychology.

Пьер Огюст Ренуар. Девочка в соломенной шляпе. 1884

Как пояснил Йонат Цвебнер из Еврейского университета Иерусалима, стереотипы, сложившиеся в обществе, зачастую влияют на то, кем становится человек и как именно себя ведет. Это справедливо и для обладателей распространенных имен.

«В нашем случае люди считают, что парни по имени Боб будут обладать более круглым лицом, чем мужчины по имени Тим. Мы полагаем, что стереотипы действительно могут влиять на облик лица человека или менять его», — отметил специалист.

Ученые предложили добровольцам из Израиля и Франции пройти несложный тест — им нужно было угадать, какое имя из четырех предложенных носит человек, изображенный на фотографии. Как пояснили специалисты, если бы никакой закономерности между именем и пропорциями лица человека не наблюдалось, доля верных ответов составила бы 25%.

Участники эксперимента угадали верное имя в среднем 40% случаев, при этом ученые показывали им снимки людей одной расы, этнической принадлежности и сходного уровня доходов. Однако число верных ответов было выше среднего, когда люди смотрели на портреты соотечественников.

Ученые провели подобный эксперимент и с искусственным интеллектом: в программу были введены разные типы прически, формы лица и другие черты внешности. Анализируя эти характеристики и соотнося их с именем, система дала верный ответ в 64% случаев.

По мнению психологов, это говорит о существовании культурных стереотипов, связывающих популярное имя с типом внешности в той или иной стране мира. При этом люди могут неосознанно подстраиваться под представления о своем имени, меняя прическу, макияж и другие черты, которые ему под силу изменить.