Берлин, 28 февраля, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Мусульмане африканского происхождения сталкиваются с растущей дискриминацией в Германии, сообщает Anadolu.

mrehan Мусульмане

Председатель рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения ООН Рикардо Сунга опубликовал результаты своих исследований на конференции в Берлине.

«Мусульмане африканского происхождения сталкиваются со все возрастающей исламофобией», — заявил Сунга. Высоко оценивая продвижение прав человека в Германии, Сунга выразил обеспокоенность по поводу широко распространенных проблем, с которыми сталкиваются выходцы из Африки.

«Женщины-мусульманки из Африки имеют проблему с трудоустройством», — добавил Сунга. «Многие студенты-мусульмане из Африки подвергаются дискриминации в учебных заведениях. Причем их дискриминируют как за темный цвет кожи, так и за принадлежность к исламу», — подчеркнул правозащитник.

Напомним, за 2016 год количество мигрантов в Германии резко возросло, население страны выросло почти на 600 тыс. человек. Кроме того, громкие террористические акты вызвали настороженное отношение населения к выходцам из других стран.

Последним крупным терактом стал наезд 24-летнего выходца и Туниса Аниса Амри на рождественскую ярмарку в Берлине, в результате чего погибло 12 человек.