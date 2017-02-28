Курганская область, 28 февраля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. В Целинном районе Курганской области выясняются причины гибели двоих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Mathias Erhart Траурные свечи

Уже известно, что утром 25 февраля в частном жилом доме деревни Красный Октябрь возник пожар. Погибли мальчик 2010-го и девочка 2012 года рождения.

Следствие предполагает, что в момент пожара дети были дома одни. Где находились их родители, сейчас выясняется.

Примечательно, что на сайте регионального управления МЧС России по Курганской области нет сообщения о погибших. Имеется лишь информация о том, что в доме по улице Речной на площади девять квадратных метров были повреждены вещи.

Добавим, пожары, в которых гибнут дети, происходят на Урале регулярно. В Свердловской области МЧС уже заявило о намерении оснастить дома, в которых живут многодетные или малообеспеченные семьи, специальными извещателями, которые, как предполагается, позволят оперативно отреагировать на возгорание и спасти людские жизни.