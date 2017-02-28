Биробиджан, 28 февраля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Медицина в Еврейской автономной области находится на последнем издыхании: обещают много, а реальных дел — ноль. Об этом в открытом письме написал диабетик Дмитрий Н., который пожаловался на тотальный дефицит инсулина в аптеках. По его мнению, губернатор Александр Левинталь решил добавить к своим «заслугам» ещё и кладбище диабетиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

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«Я — молодой диабетик, это не катастрофа, но и приятного тоже мало. Жизнь, как говорится, не сахар: каждый приём пищи предваряется уколом инсулина и протыканием пальца для измерения сахара крови. Ко всему этому со временем привыкаешь, однако к чему привыкнуть нельзя, так это к страху умереть. А умереть в нашей области диабетику стоит бояться. Я, по крайней мере, боюсь. Причём не от осложнений своего «сахарного» заболевания, а от безразличия чиновников», — пишет молодой человек.

По его словам, в последние годы снабжение диабетиков инсулином нареканий не вызывало, кратковременные сбои были, но системный характер они не носили. Пугающе постоянным отсутствие инсулина стало с декабря 2016 года.

Так, в последние три месяца вместо пяти шприц-ручек с инсулином Новорапид на руки выдают одну или две. И если полноценной упаковки хватало на месяц, иногда на полтора, то нескольких шприц-ручек хватает только на несколько недель.

«Медицина в ЕАО, похоже, находится на последнем издыхании. Сколько не обещают нам, а реальных дел — ноль. Очереди в лечебных учреждениях, сплошь и рядом платные услуги, невозможность пробиться на УЗИ, рентген и другие исследования. Теперь вот и до инсулина дело дошло, — констатирует Дмитрий. — До жизненно важного препарата, без которого человек просто умрёт».

«Впору задаться вполне закономерным вопросом, — добавил диабетик. — Неужели наш дорогой губернатор Александр Левинталь вместе со своей приезжей свитой решил ко всем своим прочим «заслугам» добавить ещё и кладбище диабетиков? Похоже, что всё идет к этому, и это очень прискорбно».

Как сообщало ИА REGNUM, детей, страдающих сахарным диабетом, не обеспечивают тест-полосками с января 2014 года. Именно тогда федеральный перечень льготных препаратов был урезан, и эти медицинские изделия из него исключили. При этом за регионами закрепили право выделять средства на данные нужды.

Департамент здравоохранения Приморья, например, настоял на том, что родители таких детей должны пользоваться услугами поликлиник. Родители, в свою очередь, говорили о том, что малейшее промедление может ввести ребёнка в состояние комы.